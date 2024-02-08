Animasyon filmi Moana 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat yapan ve 2016'da iki Oscar adaylığı elde eden orijinal "Moana" filminin devamı geliyor. Moana 2'nin 27 Kasım'da vizyona gireceği açıklandı.

Dave Derrick Jr.'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ikinci filmde de Dwayne Johnson ve Auli’i Cravalho yer alacak.