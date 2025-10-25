Anıt tanka çarpan otomobil alev aldı

Selçukbey Mahallesi’nde Belkıs Y. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrulup, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki metalden yapılan maket tanka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilden alev çıktı.

Otomobil sürücüsü Belkıs Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Belkıs Y, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Belkıs Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

