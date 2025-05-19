Anıtkabir 19 Mayıs'ta (bugün) saat kaça kadar açık? Anıtkabir 19 Mayıs ziyaret saatleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olarak başkent Ankara’da yer alan Anıtkabir, yılın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak resmi tatil günlerinde Anıtkabir'in ziyaret saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, Anıtkabir 19 Mayıs'ta (bugün) saat kaça kadar açık?



Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, “19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

