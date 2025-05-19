Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri
Anıtkabir’in açılış-kapanış saatleri, belirli dönemlerde değişiklik gösteriyor. Özellikle dini bayramlarda Anıtkabir'in kapanışı akşam saatlerini bulabiliyor. Peki, bugün 19 Mayıs'ta (bugün) Anıtkabir saat kaça kadar açık?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olarak başkent Ankara’da yer alan Anıtkabir, yılın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor. Ancak resmi tatil günlerinde Anıtkabir'in ziyaret saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, Anıtkabir 19 Mayıs'ta (bugün) saat kaça kadar açık?
Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, “19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü resmi tören bitimine müteakip 21.00’e kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.
DİĞER GÜNLERDE ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ
01 Şubat -14 Mayıs Arasında:
Anıtkabir sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16:30'a kadar ziyaret edilebilir.
15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında:
Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 17:00’da kapanır.
01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında:
Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16.00’da kapanır.
Bu saatler resmi tatiller ve hafta sonları için de geçerlidir. Böylece Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenler her gün sabah 9’dan itibaren alana giriş yapabilirler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ankara
- Anıtkabir
- Mustafa Kemal Atatürk