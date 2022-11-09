Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri



Türkiye'deki millî bayramlar ile Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım günlerinde, hükûmet tarafından Anıtkabir'de resmî anma törenleri gerçekleştirilir. Bunların dışında, devlet protokolüne dâhil kişiler ile diğer gerçek ve tüzel kişi temsilcileri tarafından da törenler düzenlenir. Anıtkabir, yabancı hükûmet yetkililerinin Türkiye'ye düzenlediği resmî ziyaretlerde de zaman zaman uğradığı ve resmî törenlerin gerçekleştirildiği bir yerdir.

Cumhuriyetin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü öncesinde Anıtkabir ziyaret saatleri bir kez daha gündeme geldi.



ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00