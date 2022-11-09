Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında anılıyor. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da hem devlet erkanı hem de vatandaşlar, Anıtkabir ziyaretinde bulunacak. Peki, Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri


'deki millî bayramlar ile 'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım günlerinde, hükûmet tarafından Anıtkabir'de resmî anma törenleri gerçekleştirilir. Bunların dışında, devlet protokolüne dâhil kişiler ile diğer gerçek ve tüzel kişi temsilcileri tarafından da törenler düzenlenir. Anıtkabir, yabancı hükûmet yetkililerinin Türkiye'ye düzenlediği resmî ziyaretlerde de zaman zaman uğradığı ve resmî törenlerin gerçekleştirildiği bir yerdir.

Cumhuriyetin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü öncesinde Anıtkabir ziyaret saatleri bir kez daha gündeme geldi.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında

Açılış: 09:00 - Kapanış: 16:00

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...