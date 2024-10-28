Anıtkabir yarın saat kaça kadar açık? 29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatlerine yönelik açıklama

Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmek vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor.

Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."denildi.

