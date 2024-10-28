Anıtkabir yarın saat kaça kadar açık? 29 Ekim Anıtkabir ziyaret saatlerine yönelik açıklama
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamındaki kutlamalar öncesinde Anıtkabir ziyaret saatleri gündeme geldi. Ulu Önder Mustafa Kemal'in kabrinin bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, internetten araştırma yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, Anıtkabir yarın saat kaça kadar açık?
Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 101.yılında büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmek vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor.
Anıtkabir resmi internet sitesindeki duyurular ekranından yapılan açıklamada; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2024 Salı günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır."denildi.
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