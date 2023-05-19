Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Anıtkabir, resmi törenlerin ardından ziyaretçilere açıldı.



''Aziz Atatürk; 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. İşaret ettiğiniz muhasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi sporda da pek çok başarı elde ettik. Bu başarılar milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.''

VİDEO: ATATÜRK'ÜN MANASTIR YILLARI