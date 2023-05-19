Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Azerbaycan'dan gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.
Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir, resmi törenlerin ardından ziyaretçilere açıldı.
''Aziz Atatürk; 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun'a çıkışınız ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindedir. Türkiye'nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. İşaret ettiğiniz muhasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda, her alanda olduğu gibi sporda da pek çok başarı elde ettik. Bu başarılar milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.''
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