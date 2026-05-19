Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ankara’daki kutlamaların ilk durağı Anıtkabir ’di.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla beraber Anıtkabir’i ziyaret etti.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak.