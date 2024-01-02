Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet” sloganı atan kişi tutuklandı

Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek.” şeklinde slogan atan Y.T. isimli kişi, Anıtkabir Komutanlığı’nda görevli askerler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet” sloganı atan kişi tutuklandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet.” ve “Şeriat gelecek.” şeklinde slogan atan kişi, tutuklandı.

Olay geçen cumartesi günü yaşandı.

Y.T. isimli kişi, Anıtkabir avlusunda, “Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek.” ve “Lanet olsun Cumhuriyet’e.” diye slogan attı.

Y.T. çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı askerleri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...