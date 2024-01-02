Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet” sloganı atan kişi tutuklandı

Anıtkabir’de “Kahrolsun Cumhuriyet.” ve “Şeriat gelecek.” şeklinde slogan atan kişi, tutuklandı.



Olay geçen cumartesi günü yaşandı.



Y.T. isimli kişi, Anıtkabir avlusunda, “Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek.” ve “Lanet olsun Cumhuriyet’e.” diye slogan attı.



Y.T. çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı askerleri tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.