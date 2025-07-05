Anıtkabir'i ziyarete gelen aileye akılalmaz tuzak: Kameraya yakalandı
Ankara'ya Anıtkabir'i ziyaret etmeye gelen bir aile, dolandırıcıların hedefi oldu. Yakup Aybar isimli vatandaş, park halindeki otomobilini önce parça sökerek bozup, sonra da tamir eden kişi tarafından 4 bin 500 TL dolandırıldı.
Başkent Ankara'da akılalmaz bir dolandırıcılık vakası yaşandı.
Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Anıtkabir'i ziyaret için Ankara'ya geldi.
Aybar, otomobilini Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park etti.
Aybar ailesi, Anıtkabir ziyareti sonrası döndüklerinde araç çalışmadı.
Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi aracı tamir edebileceğini söyledi.
Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi.
GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYİNCE DOLANDIRILDIĞINI ÖĞRENDİ
Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti.
Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız." dedi.
"SAĞ ÇAMURLUĞUN ALTINA EĞİLİP KABLO ÇEKTİ"
Aybar'ın eşi Lütfiye Aybar ise dolandırıcıların kartla ödeme kabul etmediğini, 3 bin 500 lira parça, bin lira da işçilik parası istediğini anlattı.
Bankamatiğe gidip para çektiklerini anlatan Lütfiye Aybar, "Aracımızı tamir eden kişi 06 FDE 114 plakalı araçtan inip, etrafı gözetledikten sonra sağ çamurluğun altına eğilip bir kablo söküyor ya da çekiyor. Orada dolandırıldığımızı anladık." diye konuştu.
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