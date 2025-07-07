Anız 60 dönüm tarım arazisini kül etti
Diyarbakır'da tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı. Alevler söndürüldü, 60 dönüm tarım arazisi ve bir çiftlik yandı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 60 dönümlük alanın ve bir çiftliğin zarar gördüğü öğrenildi.
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