Anız nedir? İşte anız yangınlarının sonuçları ve zararları

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir.Ülkemizde 1993 yılından beri yasak olmasınarağmen, verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, ekinlerin hasadının ardından, tarlada kalan sap ve kökler yakılır. Buna anız yakma denir.
Kolay, masrafsız ve çabuk olan bu yolla,zararlıların ve çeşitli hastalıkların azaltılacağı, toprağın daha kolay işleneceği ve daha fazla verim alınacağı beklenir. Fakat beklenenin aksine, anız yakmanın yararından çok zararı bulunur.
ANIZ YAKMANIN ZARARLARI
Tarımsal ve doğal ekosistem anız yangınları sonucunda tahrip olmaktadır.
Topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi bozulmaktadır.
Topraktaki organik madde miktarı azalmaktadır. Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.
Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır. Toprak verimsizleşmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde anız yakma erozyonu
artırmada en önemli rol oynamaktadır.
Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir.
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