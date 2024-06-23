Anız nedir? İşte anız yangınlarının sonuçları ve zararları

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir.Ülkemizde 1993 yılından beri yasak olmasınarağmen, verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, ekinlerin hasadının ardından, tarlada kalan sap ve kökler yakılır. Buna anız yakma denir.



Kolay, masrafsız ve çabuk olan bu yolla,zararlıların ve çeşitli hastalıkların azaltılacağı, toprağın daha kolay işleneceği ve daha fazla verim alınacağı beklenir. Fakat beklenenin aksine, anız yakmanın yararından çok zararı bulunur.