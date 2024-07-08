Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

Siirt’te anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildi.

Anız yakan 5 kişiye 35 bin lira ceza

’te valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yakan 5 kişiye toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildi.

Valiliğin X hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yaktığı tespit edilen 5 kişiye, toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildiği belirtildi.

Açıklamada, “Siirt il genelinde Valilik Genel Emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Anız yakma yasağına aykırı davranan 5 kişiye toplamda 34 bin 794 TL idari para cezası uygulanarak, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yangınlara sebep olmayalım; geleceğimizi hep birlikte koruyalım” denildi.

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