Anız yakan çiftçi gözaltına alındı

Kavurucu yaz sıcaklarında orman ve örtü yangınlarını önlemek için uygulanan yasaklar devam ederken bazı çiftçiler anız yakmaya da devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, Karakoyun Mahallesi'nde devriye sırasında bir tarlada anız yakıldığını tespit etti. Ekipler, M.D'nin yaklaşık 300 dönümlük arpa anızını yaktığını belirledi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.