Anız yakıp paylaştı, jandarma gözaltına aldı

Mardin'de anız yakıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki F.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anız yakıp paylaştı, jandarma gözaltına aldı

'de anız yakan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık." notuyla paylaşılan anız yakılan görüntüler incelemeye alındı.

Anız yakıp paylaştı, jandarma gözaltına aldı - 1 Şüphelinin sosyal medyada paylaştığı videodan bir görüntü

Yapılan incelemede, anız yakan kişinin F.G. olduğu belirlendi.

Şüpheli, ilçeye bağlı kırsal Eşme Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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