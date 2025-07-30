Anız yakıp paylaştı, jandarma gözaltına aldı
Mardin'de anız yakıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan 15 yaşındaki F.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mardin'de anız yakan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık." notuyla paylaşılan anız yakılan görüntüler incelemeye alındı.
Yapılan incelemede, anız yakan kişinin F.G. olduğu belirlendi.
Şüpheli, ilçeye bağlı kırsal Eşme Mahallesi'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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