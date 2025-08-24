Anız yangını 70 dönüm araziyi küle çevirdi
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde anız yangını çıktı. Yangında 70 dönüm arazi küle döndü.
Edinilen bilgiye göre Aydıncık ilçesine bağlı Bakırboğazı köyünde anız yangını çıktı.
Araziden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.
