Anız yangını ormana sıçradı

Rize'nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Anız yangını ormana sıçradı

Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Anız yangını ormana sıçradı - 1

Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti.

8 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

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