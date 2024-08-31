Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karatepe köyü arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine belirtilen bölgeye Alaca Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin Yozgat il sınırı içerisindeki arazilere sıçramasıyla bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ayrıca yangın bölgesine yakında bulunan Çatalkaya köyü muhtarı kendi imkanlarıyla itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu alevler bölgede bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yaklaşık 2 bin dönüm arazi etkilendi.
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öne Çıkan Video

Çocuklarını eski eşinin evinden almaya giden kadına dayak

TÜRKİYE HABERLERİ

Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine göçtü

Sürücü 1,5 dakikayla kurtuldu, balkon aracın üzerine göçtü

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 31 Ağustos 2024

Muğla’nın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı

Muğla’nın iç kesimleri için sağanak yağış uyarısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...