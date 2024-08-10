Anız yangını tarlaları ve mezarlığı kül etti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde anızda çıkan yangın nedeniyle 4 tarla bir mezarlık küle döndü. Yaklaşık 20 dönümlük arazi alev alev yandı.

Anız yangını tarlaları ve mezarlığı kül etti

, Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi.

İsmail A.'ya ait tavuk kümesinin yanında bulunan kuru otlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangını söndürmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Anız yangını tarlaları ve mezarlığı kül etti - 1

nedeniyle 4 tarla bir mezarlık küle döndü.

Yaklaşık 20 dönümlük arazi çıkan yangında alev alev yandı.

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