Anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan anız yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaş toprağa verildi.

Anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi
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’in Mazıdağı ve ’ın Çınar ilçe kırsalında dün gece çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar defnediliyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar toprağa verildi - 1

Sabah Resul Yılmaz ve Şeyhmus Demir isimli vatandaşlar toprağa verilirken akşam saatlerinde ise Mezher Demir, Sinan Deviren, Azat Yılmaz, Remzi Yılmaz, Hasan Demir ve Saliha Demir kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Yücebağ köyünde defnedildi.

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