Anız yangınında ölen kuzenler yan yana toprağa verildi

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan anız yangınında hayatını kaybeden iki kuzenin cenazeleri Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Anız yangınında ölen kuzenler yan yana toprağa verildi
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 11 can kaybı, 78 yaralı

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 11 can kaybı, 78 yaralı

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ve arasında çıkan anız yangınında yaşamını yitiren Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir'in (40) cenazeleri yakınları tarafından Mazıdağı ilçesi Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından amca çocukları oldukları öğrenilen iki kişinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

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