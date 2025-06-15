Anız yangınlarıyla mücadele için ekip kuruldu

Diyarbakır'da anız yangınlarıyla mücadele için 4 kurumun işbirliğinde 17 ekip kuruldu.

Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran 2024'te etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangının bir daha yaşanmaması için kurumlar çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlara yangınlarla mücadele için eğitim veriyor, tarlada çalışan çiftçileri de bilgilendiriyor.

Program kapsamında merkez Bağlar, Sur ve Kayapınar ile Çınar ilçesinde çalışma yürüten ekipler, il genelindeki 17 ilçede 1046 merkez ve kırsal mahalle muhtarına anız yakmanın zararları, yangın öncesi alınacak tedbirler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi gibi konularda eğitim verecek, çiftçileri tarlada ziyaret ederek yangınlar konusunda bilgilendirecek, anız yakılmaması konusunda uyaracak ve hazırlanan broşürleri dağıtacak.