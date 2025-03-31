Anjiyo olan Mahir Polat taburcu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kaldığı Marmara Cezaevi’nde rahatsızlanarak Küçükçekmece’de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.



Hastaneye jandarma ve polis ekipleri tarafından ambulansla getirilen Polat'a burada doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılmış, dün anjiyo olmuştu.



Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın öğlen saatlerinde taburcu edildiğini ve cezaevine gönderildiğini sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.