ANKA-3 hedefi tam isabetle vurdu!

TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3 insansız hava aracı uçuş ve atış testlerine bir yenisini daha ekledi. ANKA-3 bu kez ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Güdüm Kit LGK-82 ile havalandı.



ANKA-3 hedef bölgesine ulaştığında kanat altındaki silah istasyonunda bulunan 250 kilogramlık mühimmatı bıraktı. Patlayıcı başlık taşımayan mühimmat hedefi tam isabetle vurdu.

