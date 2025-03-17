ANKA-3 hedefi tam isabetle vurdu!
Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracının yeni test görüntüleri paylaşıldı. ANKA-3 yine milli olarak üretilen bir akıllı mühimmat ile hedefi vurdu.
TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3 insansız hava aracı uçuş ve atış testlerine bir yenisini daha ekledi. ANKA-3 bu kez ASELSAN tarafından geliştirilen Lazer Güdüm Kit LGK-82 ile havalandı.
ANKA-3 hedef bölgesine ulaştığında kanat altındaki silah istasyonunda bulunan 250 kilogramlık mühimmatı bıraktı. Patlayıcı başlık taşımayan mühimmat hedefi tam isabetle vurdu.
Böylece genel maksat bombalarını lazer güdümlü akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti, F-16, F-4 savaş uçakları ve AKINCI insansız hava aracının aracının ardından ilk kez ANKA-3 insansız hava aracı tarafından da kullanılmış oldu.
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