ANKA-3'ten yeni test atışı: Hedef tam isabetle vuruldu

Test atışını ilişkin görüntüler TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gövde içindeki istasyona yerleştirilen mühimmat ile havalanan ANKA atışını 20 bin feet irtifada, yaklaşık 350 kilometre hızla seyir gerçekleştirirken yaptı.



Hedef bölgesine yaklaştığında silah istasyonunun kapağını açan ANKA-3 ASELSAN tarafından geliştirilen güdümlü mühimmat TOLUN'u ateşledi.



ANKA III’ten bir ilk! 💪🏻



ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

@aselsan’ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi.



Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini… pic.twitter.com/7WnAXHKhj8 — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) January 13, 2025