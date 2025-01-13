ANKA-3'ten yeni test atışı: Hedef tam isabetle vuruldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ANKA-3 insansız hava aracı projesinde bir ilk gerçekleşti. ANKA-3 ilk kez gövde içi silah istasyonundan atış gerçekleştirdi.

ANKA-3'ten yeni test atışı: Hedef tam isabetle vuruldu

Test atışını ilişkin görüntüler 'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gövde içindeki istasyona yerleştirilen mühimmat ile havalanan ANKA atışını 20 bin feet irtifada, yaklaşık 350 kilometre hızla seyir gerçekleştirirken yaptı.

Hedef bölgesine yaklaştığında silah istasyonunun kapağını açan ANKA-3 tarafından geliştirilen güdümlü mühimmat TOLUN'u ateşledi.

mühendislerinin yanısıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından da anlık olarak takip edilen test atışında hedef tam isabetle vuruldu. Gövde içi silah istasyonu hava araçlarının radar izlerinin küçülmesini sağlıyor.

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