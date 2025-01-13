ANKA-3'ten yeni test atışı: Hedef tam isabetle vuruldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ANKA-3 insansız hava aracı projesinde bir ilk gerçekleşti. ANKA-3 ilk kez gövde içi silah istasyonundan atış gerçekleştirdi.
Test atışını ilişkin görüntüler TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Gövde içindeki istasyona yerleştirilen mühimmat ile havalanan ANKA atışını 20 bin feet irtifada, yaklaşık 350 kilometre hızla seyir gerçekleştirirken yaptı.
Hedef bölgesine yaklaştığında silah istasyonunun kapağını açan ANKA-3 ASELSAN tarafından geliştirilen güdümlü mühimmat TOLUN'u ateşledi.
ANKA III’ten bir ilk! 💪🏻— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) January 13, 2025
ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.
@aselsan’ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi.
Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini… pic.twitter.com/7WnAXHKhj8
TUSAŞ mühendislerinin yanısıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından da anlık olarak takip edilen test atışında hedef tam isabetle vuruldu. Gövde içi silah istasyonu hava araçlarının radar izlerinin küçülmesini sağlıyor.
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