ANKAPARK'ın tahliyesi davasında karar

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan ANKAPARK'ı devralmak için açtığı tahliye davasında karar çıktı.



Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme, ANKAPARK'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, mahkemenin kararına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yavaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



''2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz.''

2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı.



Bugün parkın tahliyesine ve Belediyemize devrine karar verildi.



Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz. pic.twitter.com/dGOz33ir08 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 6, 2022