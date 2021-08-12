Ankara Altındağ'daki gerilime 76 gözaltı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin 76 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaya ilişkin emniyetten bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Altındağ ilçesinde 10.08.2021 tarihinde meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlarımızı provoke edip algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları ve bölgedeki ızrar (birine zarar verme, birini zarara sokma.) olaylarına karıştırdıkları tespit edilen 76 kişi yakalanmıştır'' denildi.

Yakalananların 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma/ticareti vb.diğer suçlardan kaydı bulunduğu da açıklamaya eklendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gün çıkan kavgada öfkeli bir grup, Suriyelilerin iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi. Çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetti. Olaylar, emniyet güçlerinin müdahelesi ile kontrol altına alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de olaya ilişkin Twitter'dan açıklama yapmış, ''Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermek. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır'' demişti.