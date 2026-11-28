Ankara-Atina hattında önemli görüşme. Yunanistan Cumhurbaşkanı Türkiye'de
28.11.2026 10:50
Son Güncelleme: 28.11.2026 17:47
Görüşmede vize serbestisi de gündeme gelebilir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüştü.
Ankara-Atina hattında bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği 1’inci Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.
Tasulas saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne giriş yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Yunan mevkidaşıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
MASADAKİ BAŞLIKLAR NELER?
Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Ege'de iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorunu ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ile vize serbestisi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
2025'TE CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
12 Şubat 2025'te Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlenmişti.
Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 3 kez parlamento başkanı seçilen Tasulas, bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen parlamento başkanı olmuştu. Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.