Ankara-Atina hattında bugün önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, bugün Türkiye 'ye geliyor. Tasulas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşme, İstanbul'da saat 16.00'da gerçekleşecek.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım 2026 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." dedi.

MASADAKİ BAŞLIKLAR NELER?

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Ege'de iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve Kıbrıs sorunu ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ile vize serbestisi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

2025'TE CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

12 Şubat 2025'te Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 3 kez parlamento başkanı seçilen Tasulas, bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen parlamento başkanı olmuştu. Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.