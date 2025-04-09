Ankara barajlarında son durum: Kullanılabilir su seviyesi düştü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentteki barajlarda doluluk oranını açıkladı.

Verilere göre; barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde kalıyor.

DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİYOR

İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak barajlardan gelen su miktarları yıl boyunca oldukça değişkenlik gösteriyor.