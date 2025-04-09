Ankara barajlarında son durum: Kullanılabilir su seviyesi düştü

Ankara'daki barajlarda su seviyesi son verilere göre düşüş gösterdi. ASKİ'nin yayımladığı verilere göre, ildeki barajlarda doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesine düştü.

Ankara barajlarında son durum: Kullanılabilir su seviyesi düştü

Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentteki barajlarda doluluk oranını açıkladı.

Verilere göre; barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde kalıyor.

DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİYOR

İvedik, Pursaklar ve Çubuk gibi ana su arıtma tesislerinden verilen su miktarları, şehre sağlanan toplam suyun önemli bir kısmını oluşturuyor. Ancak barajlardan gelen su miktarları yıl boyunca oldukça değişkenlik gösteriyor.

Ankara barajlarında son durum: Kullanılabilir su seviyesi düştü - 1 Ankara barajlarında son durum

YETKİLİLER UYARDI

Barajların genel durumu incelendiğinde Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi büyük barajların su seviyeleri düşük kalmaya devam ediyor. Yetkililer, su tasarrufu ve alternatif su kaynaklarına yönelme konusunda vatandaşları uyarıyor.

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