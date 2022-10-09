Bugün yapılan seçimler Ankara Barosu Başkanı değişti.
Ankara Barosunun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları başkanlık için yarıştı.
Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.
Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulunda da tek aday olan Sabri Hafif, 667 oyla başkan seçildi.