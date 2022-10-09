Ankara Barosu Başkanı değişti

Ankara Barosu'nun yeni başkanı bugün yapılan seçimle Mustafa Köroğlu oldu. 2 nolu Baro Başkanlığı'na da Sabri Hafif seçildi.

Ankara Barosu Başkanı değişti

Bugün yapılan seçimler  Barosu Başkanı değişti.

Ankara Barosunun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları başkanlık için yarıştı.

Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.

Ankara 2 No'lu Barosu 1. Olağan Genel Kurulunda da tek aday olan Sabri Hafif, 667 oyla başkan seçildi.

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