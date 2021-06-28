Ankara Barosu 'müzik yayını sınırı'na dava açtı

Ankara Barosu, gece 24.00'ten sonra müzik yasağı getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açtı.

NTV Haber 28.06.2021 - 15:56 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 15:57

Ankara Barosu 'müzik yayını sınırı'na dava açtı

1 Temmuz itibarıyla, corona virüsle mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor. Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek. Bu karara yönelik Ankara Barosu dava açtığını duyurdu. 

Ankara Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, sanatın ve sanatçının korunmasının Anayasa'nın 64. maddesinde devletin yükümlülüğünde olduğu hatırlatıldı.

Genelgelerle Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın saat 24.00 sonrası müzik yasağı getiren genelgesinin, yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayış olduğunu da savunuldu.

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