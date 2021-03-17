Ankara Barosu'ndan boykot kararı

Ankara Barosu avukatlara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için cuma günü duruşmaları boykot kararı aldı.

NTV Haber 17.03.2021 - 14:47

Ankara Barosu'ndan boykot kararı

İlişkili Haberler

Kocaeli'de evini hacze gelen avukatı öldürdü

Kocaeli'de evini hacze gelen avukatı öldürdü

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti

Online duruşmaya katılan avukat, kendisinin kedi olmadığına inandırmaya çalıştı

Online duruşmaya katılan avukat, kendisinin kedi olmadığına inandırmaya çalıştı

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Kocaeli Gebze'de haciz için gittiği evde öldürülen Avukat Ersin Arslan'la ilgili açıklama yaptı.

"Adliyeler, haciz mahalleri, avukatlık ofisleri, çok uzun zamandır avukat kanına bulanmıştır" diyen Sağkan, avukatların cübbesini giydiği her an hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Erinç Sağkan bu sebeple 19 Mart Cuma günü duruşmaları boykot kararı aldıklarını açıklayarak "Yaşam hakkımızı savunmak için tüm avukatları duruşmalarına mazeret vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...