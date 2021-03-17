Ankara Barosu'ndan boykot kararı

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Kocaeli Gebze'de haciz için gittiği evde öldürülen Avukat Ersin Arslan'la ilgili açıklama yaptı.

"Adliyeler, haciz mahalleri, avukatlık ofisleri, çok uzun zamandır avukat kanına bulanmıştır" diyen Sağkan, avukatların cübbesini giydiği her an hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Erinç Sağkan bu sebeple 19 Mart Cuma günü duruşmaları boykot kararı aldıklarını açıklayarak "Yaşam hakkımızı savunmak için tüm avukatları duruşmalarına mazeret vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.