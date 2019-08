Ankara Barosundan, kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme ve her türlü yükümlülüğün devlet tarafından yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.



Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesinin kadın cinayetlerinin normalleştiği, kadına yönelik şiddetin artık sınır tanımadığı, küçük bir çocuğun annesinin öldürülmesine "anne lütfen ölme" diye yürekleri parçalayan feryat edişinin sıradanlaştığı vurgulandı.



Kırıkkale'de kadına yönelik şiddetin cinayetle sonuçlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kadına yönelik şiddetin aldığı boyut, Emine Bulut'un ölümüyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadınların yaşam hakkının yok edildiği bir noktadadır. Kadınlar herkesin gözü önünde öldürülürken, ihtiyacımız olan kadınları her açıdan koruyacak yasal düzenlemelerdir. Emine Bulut'un ölümü yeniden göstermiştir ki kadınları erkek şiddetinden hızlıca koruyacak 6284 sayılı yasa hayatidir. Yasanın sınırlandırılması anlamında yapılacak müdahaleler kadınların daha fazla ölmesi anlamına gelecektir."



Kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme ve her türlü yükümlülüğün devlet tarafından yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:



"Kadına yönelik şiddetin cinayetle noktalandığı bir ülkede yaşanan son vahşete sessiz kalınmaması, çocuklarımızın ve kadınlarımızın güvenli geleceklerinin garanti altına alınması ve de şiddet olgusunun kadın bedeni üzerinden elini çekmesi için yargı sistemimizin bu canileri en ağır biçimde cezalandırması ve sosyokültürel düzlemde tüm yaşama alanlarımıza sirayet etmiş eril tahakkümün dilimizden, anlayışımızdan ve algımızdan bütünüyle çıkarılması gerekmektedir."