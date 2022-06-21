Ankara bir yılda aldığı yağışın yarısını 5 günde aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te yaşanan sele ilişkin hazırlanan, "Afet Bilgilendirme Raporu"nu, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda kamuoyuyla paylaştı.

Ankara'nın, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağışı 5 günde aldığına dikkati çeken Yavaş, Haziran aylarındaki yağışların etkisinin, iklim değişikliği ve çarpık kentleşme nedeniyle değiştiğini söyledi.



Ankara'da altyapı yatırımlarının yıllarca ötelendiğini, derelerin üstlerinin imara açıldığını, çarpık kentleşme tercih edilip, müteahhitlerin para hırslarına hizmet edildiğini kaydeden Yavaş, "Maalesef şimdi de birileri sorumlu kendileri değilmiş gibi felaket tellallığı yapıp, ellerini ovuşturup sel olsun diye bekliyorlar" ifadelerini kullandı.



Son yağışlarda, altyapı yatırımı yaptıkları 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşanmadığına dikkati çeken Yavaş, sorun yaşanan bölgelerde ise belediye ekiplerinin anlık müdahalelerde bulunarak vatandaşın yanında olduğunu aktardı.

Başkan Yavaş, bu bölgelerin derhal yatırım programı kapsamına alınarak köklü çözüm üretilmesi için harekete geçildiğini bildirdi.



Bu konuda, diğer devlet kurumlarıyla da iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Yavaş, "Görünmez denilerek yıllarca ertelenen altyapı çalışmaları nedeniyle bu kente bırakılan kötü mirası bedeli ne olursa olsun, kim ne derse desin silecek; mazeretlere sığınmadan kentimizi altyapıda da istediğimiz düzeye getireceğiz" dedi.



Mansur Yavaş, ASKİ'ye sorumluluk alanı dışında işler yüklendiğini, bu kapsamda yıllarca ihmal edilen projelerin olduğunu belirterek, Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle atık suların Ankara Çayı'na karıştığına ve buradaki tarım ve sondaj faaliyetlerinin yasaklandığına dikkati çekti.



''ANKAPARK'A GÜVENLİK İNCELEMESİ YAPACAĞIZ''



Ankara'da 27 derenin üstünün tamamen ya da kısmen kapatıldığını aktaran Yavaş, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan raporda, Hatip Çayı, Uğ Deresi, Ankara Çayı, Akyurt Akanca Deresi, Söğütözü Deresi, Dikmen Deresi, Papaz Deresi, Tatlar Deresi ve Çubuk Çayının geçtiği bazı bölgelerin "riskli" veya "çok riskli" alan olarak yer aldığını hatırlattı.

Bu "riskli ve çok riskli" alanlar içinde hastanenin, alışveriş merkezlerinin, binaların, YHT Batı Garı'nın ve Ankapark'ın da yer aldığını ifade eden Yavaş, Ankapark'ı teslim aldıktan sonra ilk olarak güvenlik incelemesi yapacaklarını dile getirdi.

Yavaş, Ankara'da geçen hafta meydana gelen yağışlarda 455 mahallede hasar meydana geldiğini, 431 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması ve 5 istinat duvarı çökmesi ihbarının alındığını, 414 insan kurtarma faaliyetinin gerçekleştirildiğini aktardı.



Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili birimlerinin 7 günlük süreçte, 19 bin 370 olaya müdahale ettiğini bildirdi.