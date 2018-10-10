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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.



Mustafa Tuna'ya yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün enflasyonla mücadele programını açıkladı. Bazı ürünlerde yüzde 10 indirim yapıldı. Kamunun bir adım atıp atmayacağı merak ediliyordu. Belediye olarak atacağınız bir adım var mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi su faturalarında yüzde 17 indirim yapmıştınız. İndirimleri sürdürecek misiniz?



Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık ve yıl sonuna kadar da zam yapmayı düşünmüyoruz. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok.

Belediye gelirleriyle ilgili bir adım söz konusu...



Belediyenin yetkisinde olan proje onayıdır gibi belediye meclisinin yetkisinde olan konularda yüzde 50 bir indirim gerçekleştirdik. Bu inşaatın maliyetinde çok önemli bir yer tutmuyor ama moral açısından bir katkımız olsun.

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Son zamanlarda eski belediye başkanı Melih Gökçek'le aranızdaki polemik gündemde. Hafriyat gelirlerinin 30 bin liradan 15 milyon liraya çıktığını söylediniz. Gökçek de ''Beni hırsız ilan etti'' dedi ardından siz ''Böyle bir niyetim yok gelir dönemsel olarak artış azalış gösterebilir'' dediniz. Hafriyat müdürü de bu süreçte görevden alındı. Bir yandan da belediye zarara uğratıldıysa savcılık harekete geçmeli diyen muhalefet var. Nedir burada esas durum ?



Herkes her şeyi söyleyebilir ama bu tür polemikler bana yakışmaz. Yapacağımız işlerimiz var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlamam suçlayamam da. Gelirlerle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor bunların hepsini Melih bey çok iyi biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermeyi istemem. Herkes her şeyin farkında zaten.

Yerel seçim yaklaşıyor "Aday olunmaz aday gösterilir" açıklamanız var. Gönlünüzden geçiyor mu bu dönem devam etmek?



Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek görevim. Talebelikte de böyleydim. Bana ne görev verildiyse onu en iyi şekilde yapmaya gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir. Aday gösterilen kişiye vatandaşlar teveccüh ederse olur. Şunu olacağım bunu olmayacağım söylemenin faydası yok.

Yerelde ittifak ile ilgili ne diyorsunuz? Faydası olur mu?



Bunun kanuni bir altyapısı yok ancak bu partiler arasındaki yetkililer bu konular üzerinde çalışmalarını yürütüyorlar. Nasıl olacağı benim bilgimin dışında.



Yerel seçim için Ankara'ya en büyük vaat ne olur?



Vatandaşın talep ettiği birinci sırada ulaşım ve altyapı geliyor. Ulaşımda yeni yatırımların yeni çalışmaların yapılması gerekiyor. Havaalanı metrosu ile ilgili çalışma devam ediyor.

Sel baskınlarına karşı bir takım onarım çalışmaları yapıldı. Artık sel baskını olmayacak mı Ankara'da?



Onu demek mümkün değil nerede öyle? Ankara'nın altyapıda ciddi ihtiyaçları var. Su kanalizasyon hatlarında yağmur suyu olan yerler var olmayan yerler var. Sel baskınlarında ilk etapta kritik 15 bölgede girişimde bulunduk. Altyapı ile ilgili çalışmaların hepsine Ankara'nın tamamında girdiğimiz anda şehir kilitlenir zaten. 70-80 senelik içme suyu hatları var. Bunların da yenilenmesi gerekiyor.

Şehir hastanesine giden yollar ne zaman tamamlanacak?



Eskişehir tarafına giderken hastaneye dönüş için yeni köprü çalışmamız var. Bir iki ay içerisinde tamamlanır. Esas ana trafiği etkileyecek alt üst geçitlerin inşaatları bitti. Yapılması gereken alt üst geçitlerimiz var. İnsanları çok fazla rahatsız etmeyecek şekilde.

Millet Bahçesi projesi nereye yapılacak ne aşamada?



Bu konuyla ilgili çalışma var. Birisi AKM'nin olduğu yerde diğeri Gölbaşı'da. Proje çalışmaları yapılıyor.



Kanal Ankara projesi...



Adım atıldı da koşulmadı. Koşarak gitmedi. Oradaki projenin bütün olarak ihale yapılmasını doğru düşündük. Bir işin bir tane sorumlusu olmalı. Kısa süre içerisinde onun ihalesini gerçekleştireceğiz. Ekonomik şartlar da düzeldiğine göre kısa sürede olur.

Ankapark ihale yapıldı ne zaman kullanıma açılacak? Burada bir zararı var mı kamunun?



İhalesi en sonunda gerçekleştirildi. Sözleşme de imzalandı. Şimdi oradaki kiralayan firma iş ortaklığı oradaki dükkanlar var kafeler var onlarla ilgili işletmelerle ilgili çalışma yürütecek. Oyuncakları ne şekilde çalıştıracağının programlarını gerçekleştirecek. Bu işin süresi belli 29 yıl. Kısa süre içerisinde birkaç ay içerisinde oranın hizmete açılacağını tahmin ediyorum. Orada kafe yeri var kafeyi işletecek kişi o dükkanın teşrifatını nasıl yapacak bunlar zaman alacak. Kamunun zararı mı karı mı var bunu Sayıştaycılar biliyor. Ben bir şey diyemem.

Ulus projesi ne zaman başlayacak ve bitecek?



Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan bir proje artık son noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma ve Büyükşehir belediyemiz ortak proje ile bu işin başlamasına karar verildi. Bunun inşaatının masraflarını Çevre Bakanlığımız karşılayacak ihalesini Karayolları Genel Müdürlüğümüz gerçekleştirecek belediye olarak çevre düzenlemesi gibi bizim çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili şu anda sondaj çalışmaları devam ediyor. İhale sürecinde de kanuni süreler neticede inşaatı başlamış olacak. Oradaki esnaf kardeşlerimizle ilgili bu bir ameliyat. Oradaki esnaflarımız hiçbir sıkıntı çekmeyecekler desem yanlış olur. Sıkıntı çekildikten sonra iyi bir durum olacağı için sıkıntı çekecek. Bir sıkıntı olacak ama sonunda Ankaramızın faydasına olacak. Kademe kademe program dahilinde olacak. İhalede itirazlar olabiliyor. Kanuni süreçleri var.