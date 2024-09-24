Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alıyor: Ankara zabıt alımı başvuruları ne zaman?

KPSS PUANINA GÖRE ALIM



Sözlü ve yazılı sınava girmek isteyen adaylar; https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat: 09.00- 17.00 saatleri arasında) Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Adaylarda,30 yaşını doldurmamış, erkeklerde 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.



KPSS puanına göre alımı yapılacak Zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:



- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı,



- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi



- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği



- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı



- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,



- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı



- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği



- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf