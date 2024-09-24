Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alıyor: Ankara zabıt alımı başvuruları ne zaman?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru almak için ilana çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek Zabıta memurunu istihdam edecek. Peki, Ankara zabıt alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Ankara zabıt alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alıyor: Ankara zabıt alımı başvuruları ne zaman?

Büyükşehir Belediyesi, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanıyla 133 Memuru için ilana çıktı

Sınava girmek isteyen adayların https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuru formunu doldurarak, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Zabıta Memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 133 zabıta memuru alıyor: Ankara zabıt alımı başvuruları ne zaman? - 1

KPSS PUANINA GÖRE ALIM

Sözlü ve yazılı sınava girmek isteyen adaylar; https://zabitabasvuru..bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat: 09.00- 17.00 saatleri arasında) Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda,30 yaşını doldurmamış, erkeklerde 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

KPSS puanına göre alımı yapılacak memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

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