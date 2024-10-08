Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 zabıta memuru başvuruları devam ediyor: Zabıta memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 133 Zabıta memur alımı için ilana çıktı. Sınava girmek isteyen adaylar; www.ankara.bel.tr adresi üzerinden 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlayarak istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvuruları yapabilecek. Mülakat ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.



KPSS PUANINA GÖRE ALIM



Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, 3-11 Ekim 2024 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayabilecek.



KPSS puanına göre alımı yapılacak zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilen belgeler ise şöyle:



-Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi,



-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,



-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,



-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,



-KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,



-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,



-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,



-2 adet biyometrik fotoğraf.



Adayların mülakatı ise 18-25 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.



ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek zabıta memurunu istihdam edecek. Adaylarda; 30 yaşını doldurmamış, erkekler için 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.