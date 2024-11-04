Ankara Büyükşehir Belediyesi 350 şoför alacak: ABB şoför alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BUGSAŞ 350 şoför alımı yapacağını açıkladı. Adayların 04.11.2024-05.11.2024 tarihlerinde BUGSAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bizzat ya da https://ik.bugsas.com.tr adresinden saat 24:00’e kadar başvurması gerekmektedir.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Ulaşım sektöründe Ankara Mücavir alanları içerisinde Şehir içi yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Şirketimize başvuracak Otobüs Sürücü adaylarının taşıması gereken şartlar;





▪ En az lise mezunu olmak,



▪ Kanunda belirtilen otobüs sürücü belgesine (E ya da D sınıfı) sahip olmak,



▪ 24 yaşını tamamlamış olmak ve 45 yaşından büyük olmamak,



▪ 657 sayılı yasanın 48/5.maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,



▪ Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliğe uygun tam teşekküllü hastanelerden “Sürücü Olmasında Engel Yoktur” sağlık raporu almak,



▪ Yargı kararıyla veya sağlık sorunları sebebiyle kamu haklarından mahrum bırakılmamak,



▪ İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili olmak,



▪ Vardiyalı olarak Ankara içi çeşitli bölgelerde görev alabilecek,



▪ Güçlü iletişim becerilerine sahip olan,

