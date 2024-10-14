Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 300 itfaiye eri alacak: İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır." denildi. İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 18/11/2024 tarihinden 22/11/2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:



İlan edilen boş itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;



a)Türk vatandaşı olmak,



b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,



f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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