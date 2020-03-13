Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuğu olana idari izin verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 12 yaşından küçük çocuğu olan belediye ve bağlı kuruluşlarda çalışan annelerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

NTV Haber 13.03.2020 - 17:56

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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