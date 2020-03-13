Ankara Büyükşehir Belediyesi çocuğu olana idari izin verecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart'ta eğitime ara verildiği anımsatıldı.



Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sevgili mesai arkadaşlarım,



Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler okulların tatil edilmesi sebebiyle idari izinli sayılacaktır. https://t.co/wY9c1vhFeR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 13, 2020