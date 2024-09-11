Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta alımı başvuru şartları neler?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Zabıta memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, "https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr" adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim'de, istenilen belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na giderek şahsen başvuruda bulunabilecek.



SINAV TARİHLERİ



Sözlü ve uygulamalı sınav ise 18-25 Ekim'de gerçekleştirilecek.



BAŞVURU ŞARTLARI



Adaylarda, erkekler için 1,67 metre, kadınlar için 1,60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak, 30 yaşını doldurmamış olmak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI



İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir;



a) Türk vatandaşı olmak,



b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,



e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,



f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

