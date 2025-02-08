Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "5 bin 250 lira yardım" iddialarına ilişkin açıklama

Belediyenin bu şekilde bir uygulaması olmadığının altını çizen ABB, konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Yapılan açıklamada;



"Bazı art niyetli kişiler, Büyükşehir Belediyemizin adını ve yetkilerimizi kullanarak vatandaşlarımıza 5.250 TL yardım dağıtıldığını söyleyip kişisel ve banka bilgilerini talep ettiğine dair ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.



Belediyemizin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmış olup bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını ve itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.