Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "5 bin 250 lira yardım" iddialarına ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Son günlerde bazı dolandırıcıların belediyenin ismini ve yetkililerini kullanarak para yardımı yapıldığına dair asılsız iddialar yaydığı belirtildi. Özellikle 5 bin 250 TL tutarında destek ödemesi yapılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım adı altında yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, adlarını kullanarak 5 bin 250 TL yardım verildiği iddiasını yalanladı.
Belediyenin bu şekilde bir uygulaması olmadığının altını çizen ABB, konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Yapılan açıklamada;
"Bazı art niyetli kişiler, Büyükşehir Belediyemizin adını ve yetkilerimizi kullanarak vatandaşlarımıza 5.250 TL yardım dağıtıldığını söyleyip kişisel ve banka bilgilerini talep ettiğine dair ihbarlar tarafımıza ulaşmıştır.
Belediyemizin böyle bir uygulaması kesinlikle yoktur. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmış olup bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmasını ve itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.
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