Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturmasında ara karar. 5 tutuklu sanık serbest bırakıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında yeni gelişme yaşandı.



Aralarında, Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili, organizasyon firmalarının sahiplerinin de olduğu 14 sanıklı davada mahkeme ara kararını açıkladı.

5 tutuklu sanık yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye edildi. Öte yandan dava 31 Mart tarihine ertelendi.

Yapılan incelemeler ve MASAK raporuyla 2021-2024 yıllarında yapılan konser harcamalarında kamunun 154 virgül 4 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.



KONSER SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.