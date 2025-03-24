Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması haberine açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede yeni bir gelişme yaşandı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandığını bildirdi.



33 ETKİNLİK İÇİN SORUŞTURMA İZNİ



ABB, söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespiti yapılmadığını, valiliğin 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.



ABB: ETKİNLİKLER DAHA ÖNCE İNCELENMİŞTİ



Konuyla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” denildi. Açıklama şöyle:

"Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır."



İTİRAZDA BULUNULACAK



Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı bildirildi.

DMM: SORUŞTURMA İZNİ YAVAŞ’I DEĞİL, İLGİLİ PERSONELİ KAPIYOR



Valiliğin verdiği soruşturma iznine ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de bir açıklama yapıldı. Merkezin açıklamasında, verilen soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı değil ilgili personeli kapsadığına dikkat çekildi.



İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme sonucunda 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği anlatılan açıklamada, “Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” denildi.