Ankara Büyükşehir soruşturması: Suçlamalar ne, Mansur Yavaş ne dedi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili 2024 yılında yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma, 13 gözaltı kararıyla sonuçlandı. 130 denediminden geçirilirken, 32 konserde usulsüz ödeme olduğunu savunuluyor, 104 konser için de soruşturmanın halen sürdüğü belirtiliyor.

KONSER SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalar yaparak, 2024 yılı sonunda iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi.

Yavaş, "Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira." dedi ve konserlerle ilgili şu bilgileri verdi. Yavaş, bu açıklamasında şu bilgileri de paylaştı:

"- Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır.

- Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."

SAVCILIK SORUŞTURMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili gelen ihbarlar üzerine 2024 yılı aralık ayında da inceleme başlattı. Soruşturma 10 yıl geriye dönük yürütüldü.



Başsavcılık, o dönemdeki soruşturması sırasında, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazdı. Söz konusu ihbarların değerlendirilerek, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.



Savcılığın talebi üzerine iddiaları araştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirilmişti.

Konuyla ilgili, ABB Başkanı Yavaş bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yavaş, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyu incelemek üzere görevlendirilen iki müfettişin 11 Kasım'da geldiğini söyledi. Yavaş, "incelemenin devam ettiğini, yeni bir durumun söz konusu olmadığını" kaydetti.

Soruşturma hakkında bu aşamadan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜKŞEHİR NEYLE SUÇLANIYOR?

23 Eylül 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı açıklama yaparak, soruşturmanın son durumu hakkında bilgi verdi. Bu açıklama, 2024 yılındaki dosyanın kapatılmadığını ve MASAK dahil, bir dizi kurumun soruşturmayı sürdürdüğünü gösterdi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR SORUŞTURMASINDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Savcılık açıklamasına göre, şüpheliler ve şirketleri şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B.



E. Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E.



U. Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E.



F. ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç.



Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A



Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E."



Savcılık açıklamasında bu kişiler hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır." denildi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NEYLE SUÇLANIYOR?

Başsavcılığın açıklamasının ardından soruşturma dosyasından sızan bilgiler, belediyenin tüm konserlerinin mercek altına alındığını, şu ana kadar 130 konserin incelendiğini ve 104 konsere yönelik incelemenin de halen sürdürdüğünü gösterdi. Son gözaltı kararları 32 konserle ilgili. Soruşturmadan sızan bilgilere göre,

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir

- Soruşturma dosyasına giren raporlarda, belediye tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin hizmet alımlarının usulüne uygun olmadığı anlatıldı.



Rapor, belediyenin düzenlediği bazı konserleri konu alıyor.



- Konser hizmetleri için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 lira ödeme yapıldığı, 32 konser hizmet alımının, piyasa rayiç fiyatlarına uygun olmadığı savunuluyor.



- Raporda aynı zamanda yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

- İdarenin, rekabete açık olması gereken bir alımı, kanuni şartları oluşmadığı halde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı, bu haliyle ihale mevzuatına aykırı davranıldığı belirtiliyor.



- Söz konusu rapora göre, konserler için ödenen toplam 759 milyon 148 bin 652 liranın, 608 milyon 47 bin 800 lirasının dört firmaya ödendi.

- Bu tutarın 304 milyon 288 bin 200 lirası sahibi S.Ç. olan organizasyon firmasına ödendi. İddiaya göre,

- Konser alımları, rekabete kapalı alım olarak yapıldı, 4 şirket arasında paylaştırıldı.

- Şirket adresleri apartman daireleri, 3 firma adresinde bulunmuyor, sanal fatura kesenlerin adresleri.

- Şirketler tek ortaklı, tek ortaklı yapılı, yeni kurulmuş ve sigortalı şirket çalışanı bulunmuyor.

- Ödemelerin sadece yüzde 20'si sanatçılara gitmiş. Aynı yerlerde yapılan konsere ayrı ayrı ücret ödenmiş gibi gösterilmiş, bazı konserler aynı tarihlerde yapıldığı halde mükerrer sahne kurum bedeli alınmış.

BÜYÜKŞEHİR İDDİALARA NE DEDİ?

ABB, yazılı açıklama yaparak, bu iddiaların geçmişte soruşturulduğunu ve yolsuzluk bulunmadığını savundu.

ABB açıklamasında, geçmişteki iddialar için, "Olay derhal Belediyemiz Teftiş Kuruluna bildirilmiş, konu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve yapılan incelemede herhangi bir usulsüzlük ve kamu zararı olmadığına dair rapor düzenlenmiştir. Daha sonra Mülkiye Müfettişleri konuyu incelemiş, ardından 9 kişi hakkında soruşturma açılmış ve 6 kişi için soruşturma izni verilmiştir." denildi. Belediyenin savunmasının ana başlıkları şöyle:

- Normal şartlarda, halen Belediye’de görev yapan çalışanlarımız emniyete davet edilerek ifadeleri alınabilirdi. Ancak alışıldığı üzere olay farklı bir boyuta çekilmek istenmiş “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon” adı altında kamuoyuna yansıtılmıştır. Oysa bu bahse konu kişiler davet edilseler hepsi de gidip ifade verebilecek durumdadır.

- Oysa daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

- Ayrıca Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır.



- Konserlerde en büyük masraf sanatçı ücretlerinden değil, sahne kurulumu ve ses sisteminden kaynaklanmaktadır. Sahnenin nasıl kurulacağı da konser alanının büyüklüğüne göre değişmektedir.

- Nitekim idaremiz teftiş kurulu başkanlığı tarafından yapılan soruşturmada kamuoyuna yansıyan konserleri tahkik ettiğinde, bu çapta iş yapabilen bir başka firmadan teklif almış ve aynı çapta konser için 56 milyon TL bedel bildirilmiştir.

BELEDİYE ESKİ YÖNETİMİ NASIL SUÇLADI?

- Yapılacak yargılama sırasında muadili konserlerle ilgili özel veya Kültür Bakanlığının yaptığı Kültür Yolu festivali ve resmi kurumların gerçekleştirdiği konser bedelleri dosyaya intikal ettiğinde, kamu zararı olup olmadığı netleşecektir.



- Harcama boyutlarına gelince; geçmiş dönemde 2014-2019 arasında yapılan 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanmış, 2019’dan itibaren 29 Ekim 2024’e kadar ise 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcanmıştır.



- Olay, kamuoyuna 154 milyon TL kamu zararı olarak yansıtılmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki ABB bugüne kadar eski döneme ait yaklaşık 100 dosyada, “ihaleye fesat” ve “kamu zararı” iddiasıyla Melih Gökçek ve dönemin yetkilileri hakkında şikâyette bulunmuştur.

- Bu dosyalardan: 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verilmiştir. 11 tanesinde ise iddianame düzenlenmiştir.