Ankara Büyükşehir'in 205 milyar liralık bütçesi kabul edildi

ABB Meclisi'nin kasım ayı 14'üncü toplantısı, Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Meclis, ABB'nin 125, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 50, EGO Genel Müdürlüğü'nün 30 olmak üzere toplam 205 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesini oy çokluğuyla karara bağladı.

Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıda ABB, EGO ve ASKİ'nin bütçe sunumunu yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım alanındaki çalışmaları değerlendirerek, "Biz geldiğimizde bin 540 otobüs vardı, şimdi bin 900. Sürekli otobüs alıyoruz. Her ay en az 10 tane alıyoruz. Ve inşallah ben gayret edeceğim. Sordum, 30 milyar lira EGO'nun bütçesi var, Allah nasip ederse Ankara halkını bedava taşıyarak, trafik sorununu çözeceğim. Bolca otobüs almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Kırsal Kalkınma destekleri ile birçok konu ele alındı, bazı meclis üyeleri de söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki cetvellerin okunması ve Mansur Yavaş'ın kürsüye çıkarak emeği geçenlere teşekkür etmesinin ardından, bütçe görüşmeleri sona erdi.