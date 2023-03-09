Ankara Çankaya'da (Gölbaşı) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerine su verilemiyor.  Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

Ankara Çankaya'da (Gölbaşı) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde yaşanacağını açıkladı. Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Ankara Çankaya'da (Gölbaşı) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu - 1

ASKİ'den yapılan açıklamada; "Çankaya ilçesi, Üniversiteler Mahallesi Şht.j.Astğm. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içe suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmında 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KESİNTİDEN : Çankaya ilçesi; İncek, Beytepe, Üniversiteler ve Alacaatlı Mahalleleri Gölbaşı ilçesi; Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, İkizce, Karagedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Örencik, Seymenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Koparan, Tepeyurt, Kırıklı ve Oyaca Mahalleleri ile Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ahlatlıbel, Anayasa Mahkemesi, TED Koleji ve Savcı Selim Kiraz Bulvarı tamamı etkilenecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.

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