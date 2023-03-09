Ankara Çankaya'da (Gölbaşı) su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? ASKİ duyurdu

ASKİ'den yapılan açıklamada; "Çankaya ilçesi, Üniversiteler Mahallesi Şht.j.Astğm. Mustafa Tayyar Can Caddesi içinden geçen içe suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmında 9 Mart 2023 Perşembe günü saat 08.00 ile 10 Mart 2023 Cuma günü 08.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.



KESİNTİDEN : Çankaya ilçesi; İncek, Beytepe, Üniversiteler ve Alacaatlı Mahalleleri Gölbaşı ilçesi; Bahçelievler, Ballıkpınar, Eymir, Gaziosmanpaşa, Gökçehöyük, Hacıhasan, Hacılar, Hacımuratlı, İkizce, Karagedik, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Örencik, Seymenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Koparan, Tepeyurt, Kırıklı ve Oyaca Mahalleleri ile Jandarma Eğitim Komutanlığı, Ahlatlıbel, Anayasa Mahkemesi, TED Koleji ve Savcı Selim Kiraz Bulvarı tamamı etkilenecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." denildi.