Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenledi

Alınan bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine ilişkin bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 201 bin 617 dosya sonuca bağlandı.



Bu süreçte 283 bin 274 kişinin soruşturması tamamlanırken, 34 bin 896 iddianame düzenlendi.