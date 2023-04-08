Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, çevrim içi sınavla ilgili "başörtüsü" soruşturması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ), "bir dersin çevrim içi yapılacak sınavına başörtülü öğrencilerin alınmayacağı" iddiasına ilişkin açıklamayapıldı.



Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.



Üniversite olarak Covid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana öğrencilerin süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği vurgulandı.



Açıklamada, "Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır." ifadesine yer verildi.



Yaklaşık 3 yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olmasının, bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



CUMHYURYET SAVCILIĞI RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan "ODTÜ'de 28 Şubat Rüzgarı. Sınav öncesi öğrencilerden başörtüsü takmamaları istendi" başlıklı haber üzerine olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu haber içeriğine göre sınav öncesi öğrencilerden uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili olarak öğretim görevlisi tarafından, çevrim içi yapılacak olan sınavda "kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek" uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamalarının istendiği belirtildi.



Başsavcılığın, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla konu hakkında resen soruşturma başlattığı bildirildi.

